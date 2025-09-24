Burkina-Culture-Tourisme-Sport-SITHO2025

SITHO : du sport pour lancer la 15e édition

Ouagadougou, 24 sept. 2025 (AIB)-Le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a organisé mercredi à Ouagadougou, un cross populaire pour lancer la 15e édition du Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO).

Le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme Gilbert Pingwendé Ouédraogo « himself », accompagné de son homologue nigérien de l’artisanat et du tourisme Guichen Agaichata Atta, du gouverneur de la région du Kadiogo et plusieurs autres collaborateurs du département ont arpenté plusieurs artères de la ville de Ouagadougou pour honorer ce rendez-vous sportif sur plus de 3km. Ce cross populaire s’est terminé par une séance aérobic.

« Nous avons voulu commencé les activités de cette 15e édition du SITHO par une séance d’aérobic parce que le sport est facteur de cohésion sociale, le sport c’est qu’il faut à l’être humain pour être en parfaite santé », a indiqué le ministre en charge du tourisme Gilbert Ouédraogo.

Pour lui « le tourisme et le sport sont deux alliés parce que pour faire du tourisme il faut quelques peu, être sportif et au Burkina Faso nous avons beaucoup de sites touristiques sur plusieurs reliefs. Quand vous allez au niveau des dômes de Fabédougou ou des pics de Sindou il vous faut du cran pour pouvoir franchir les pics ».

Le ministre Ouédraogo a rappelé que le tourisme burkinabè actuel est un secteur porteur car «il y a quelques années en arrière le tourisme avait subi de plein fouet les revers du terrorisme et grâce à l’effort des forces combattantes avec à tête son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, nous-nous rendons compte qu’avec la reconquête du territoire les sites touristiques sont de plus en plus fréquentés et les statistiques ne font que s’accroitre ».

« Le Mausolée Thomas Sankara inauguré le 17 mai dernier est à 40 000 visiteurs accueillis. C’est pareil pour le musée national qui pour cette année est à près 87 000 visiteurs contre 47 000 sur toute l’année 2024. Pour la contribution du tourisme dans l’économie, nous sommes aujourd’hui à près de 64 milliards de FCFA de contribution. Ça veut dire que c’est un secteur porteur pour l’économie burkinabè », explique-t-il.

Le ministre en charge du tourisme s’est dit « pleinement satisfait » à cette veille de l’ouverture du 15e SITHO.

Le thème de cette édition est « tourisme, facteur d’intégration pour les peuples du Sahel ». Le Mali et le Niger sont les pays invités spéciaux pendant que le Ghana en est le pays invité d’honneur.

Agence d’information du Burkina

as/ata