Tourisme interne : le ministre Pingdwendé Ouédraogo s’imprègne du jardin éco-touristique de Karpala

Ouagadougou, le 2 nov. 2025 (AIB)-Le ministre en charge du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité dimanche après-midi le jardin éco-touristique de Karpala, une initiative de l’artiste plasticien Brahima Komi, connu sous le nom de Komi Art.

Aménagé sur un ancien dépotoir, le site offre aujourd’hui un cadre attractif avec des reliefs artificiels, des chutes d’eau et une faune variée, mêlant animaux sauvages et domestiques.

Le ministre a salué la créativité et la détermination de l’artiste, qui a entièrement financé le projet, tout en soulignant sa contribution à la promotion du tourisme interne et à l’embellissement de la capitale.

Situé à proximité de la mairie de l’arrondissement n°11, le jardin de Karpala s’impose désormais comme un nouvel espace de détente et de découverte pour les habitants et visiteurs de Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

OS/ata

Source : DCRP MCCAT