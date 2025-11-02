BURKINA-KADIOGO-CULTURE-FESTIVAL-PULAAKU

Kadiogo : Le Festival International PULAAKU met la culture au centre du vivre-ensemble et de la paix

Ouagadougou, 31 oct. 2025 (AIB)- Le Centre national des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA) abrite du 31 octobre au 02 novembre 2025 la 7ᵉ édition du Festival International PULAAKU, placée sous le thème : « Nos expressions culturelles au service de la promotion du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux : une voie vers une cohésion sociale plus forte. »

Au programme, trois jours d’activités culturelles, intellectuelles et artistiques à travers des panels, conférences, formations, mais aussi des expositions, des concours et un concert live.

Selon les organisateurs, cette édition met la culture au centre du vivre-ensemble et de la paix sociale, à travers le dialogue et la valorisation des identités culturelles.

Le représentant du ministre en charge de la Culture et parrain de l’événement, Souleymane DICKO a, lors de son discours de la cérémonie d’ouverture, salué la pertinence du thème et l’engagement des organisateurs.

« Il faut noter que la guerre se gagne par les armes, c’est vrai, mais la paix se gagne par la culture. C’est la culture qui permet à notre société de se retrouver, de se parler et de renforcer la cohésion sociale. Ce festival est à saluer car il prône nos valeurs et favorise le vivre-ensemble dont notre pays a tant besoin », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le coordinateur du festival, Boureima BARRY, a insisté sur la particularité de cette 7ᵉ édition, marquée par un hommage rendu à des pionniers de la transmission culturelle à travers les langues nationales et les médias.

« Nous avons voulu honorer certains de nos aînés qui, dès les années 1980, ont valorisé nos langues telles que le dioula, le fulfuldé ou le mooré, en diffusant des messages de sensibilisation et de cohésion. C’est notre manière à nous de rappeler que culture et communication sont intimement liées, et que la nouvelle génération doit s’inspirer de ces bases pour avancer ensemble », a-t-il soutenu.

Le Festival International PULAAKU, désormais rendez-vous incontournable du calendrier culturel burkinabè, s’impose comme un espace d’expression, d’échanges et de réflexion sur la contribution de la culture à la paix et à la cohésion nationale.

