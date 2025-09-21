FOOT-BFA-FBF-LFP-SPORT-LIGUE1

Top de départ de la Ligue 1 : L’ASFA-Y et l’AS SONABEL se partagent la poire en deux

Ouagadougou, 21 sept. 2025 (AIB)-L’Association sportive du Faso Yennenga (ASFA-Y) et l’Association sportive de la Société nationale burkinabè d’électricité (AS SONABEL) ont fait jeu égal de 0 but partout dimanche soir au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou, à l’issue du match d’ouverture de la saison du Faso Foot Ligue 1, a constaté l’AIB.

C’est le match au sommet entre l’ASFA-Y et l’AS SONABEL que la Ligue de football professionnel (LFP), sous l’égide de la Fédération burkinabè de football (FBF), a choisi pour lancer la saison. Un match qui s’est timidement disputé entre deux grands clubs du Faso Foot.

« Nous étions venus pour gagner les points mais il faut aussi comprendre que c’est le début de la saison et les joueurs subissent la lourdeur des jambes dû à la préparation de la saison », a expliqué l’entraineur de l’AS SONABEL Boureima Kaboré en conférence d’après-match.

Il a promis montré un autre visage de son équipe lors de la 2e journée du championnat, la semaine prochaine. L’AS SONABEL a lutté en vain pour la 2e place du championnat, terminant 3e derrière l’US forces armées. Les « jaune et vert » de l’ASFA-Y qui ont terminé la saison dans la 2e moitié du tableau au classement l’année dernière, espère cette année mieux faire.

C’est le parrain sportif, l’ex international burkinabè Alain Traoré qui a donné le top de départ de ce match inaugural de la saison, avec la présence du président de la Fédération burkinabè de football Oumarou Sawadogo.

Trois autres matchs se sont également disputés et l’ASFB et le Salitas FC se sont également quittés dos à dos (0-0), pendant que les Gabelous de l’AS Douanes en déplacement, se sont imposés face au promu CFFEB (0-1). Le Sporting Cascades qui recevait le promu AJEB s’est également contenté du partage des points (0-0).

Deux autres matchs de cette première journée vont se jouer demain lundi. L’EFO recevra le Real du Faso pendant que le SC Majestic sera aux prises avec les Faucons du RCK.

Le Rahimo FC et l’USFA qui jouaient en campagne africaine ont vu leurs matchs reportés à une date ultérieure. Les Académiciens de Rahimo FC qui ont réalisé le triplé cette saison (championnat, coupe du Faso et super coupe AJSB) joueront le Vitesse FC pendant que l’US forces armées en découdra avec le RCB.

Tous les résultats du jour

ASFB # Salitas FC : 0-0

CFFEB # AS Douanes : 0-1

Sporting des Cascades # AJEB : 0-0

ASFA-Y # AS SONABEL : 0-0

Matchs du lundi 22 septembre 2025

EFO – Real du Faso

SC Majestic # RCK

Matchs reportés

Rahimo FC # Vitesse FC

USFA # RCB

