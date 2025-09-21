FOOT-BFA-GAB-AFRSPORT-CAF-LIGUE-CHAMPIONS

Ligue des champions CAF : Rahimo FC et Manga Sport du Gabon se quittent dos à dos (0-0)

Ouagadougou, 21 sept. 2025 (AIB)-Le Rahimo FC du Burkina Faso et l’AS Manga Sport du Gabon ont fait jeu égal (0-0) samedi au stade du 4 août de Ouagadougou, comptant pour les préliminaires aller de la Ligue africaine des champions.

Les deux équipes ont livré un match équilibré. La jeune formation du Rahimo FC n’a pas pu s’ouvrir le chemin des filets face à l’expérimentée équipe de l’AS Manga sport du Gabon. Ayant tout de même subi la pression des Académiciens de Bama en seconde période, l’équipe gabonaise s’est offerte l’une des plus belles occasions de la partie à 5 minutes du terme. Les attaquants Samson Mbingui et Farnay Kaled se sont entremêlés les jambes, permettant à la défense de Rahimo de se dégager.

« Le match était plaisant malheureusement on n’a pas pu scorer. On va se contenter de ce nul et se reconcentrer pour le match retour car c’est un score flatteur », s’est exprimé l’entraineur de l’AS Manga sport du Gabon Djony Kevin. Il a poursuivi que ses garçons ont bien joué sauf qu’il a manqué la profondeur.

Pour le coach de Rahimo FC le Marocain Jamil Benouahi, « ce n’était pas un match facile avec des jeunes qui étaient face à des joueurs expérimentés. Ils ont été tétanisés par l’enjeu. Peu importe le résultat du match, cela n’indique pas quelle équipe sera qualifiée au match retour. On va essayer d’aller bien négocier au match retour ».

Pour le technicien marocain qui dit être venu à Rahimo pour la Ligue des champions, « il y avait quand même des espaces malheureusement il a manqué le dernier geste ». Il s’est tout de même réjoui du fait que son équipe n’a pas encaissé à domicile. « Cela est quelque chose de positif. C’est du 50%, 50% pour le match retour ».

Pour son capitaine Ardjouma Ouattara, quelques-uns de ses camarades ne sont pas vites rentrés dans le match. « On va en tirer les leçons pour le match retour », a-t-il dit. Le match retour aura lieu la semaine prochaine du côté de Libreville.

Agence d’information du Burkina

