Tenkodogo : une soixantaine de forgerons africains participent à la Journée des traditions et des coutumes

Tenkodogo, 15 mai 2025 (AIB)-Une soixantaine de forgerons en provenance du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Togo ont participé jeudi à la deuxième édition de la Journée des traditions et des coutumes, organisée à Tenkodogo sous le regard de Sa Majesté le Naaba Guiguempolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo.

L’édition 2025 de la Journée des coutumes et des traditions a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le ministre Adama Luc Sorgho, le parrain Roger Nikiéma, PDG de SAM HIMO, le colonel Abdou Karim Lamizana, gouverneur du Centre-Est, les corps constitués et Sa Majesté Naaba Guiguempolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo.

Elle a été placée sous le thème : « Contribution des forgerons à la réduction des crises ».

L’événement a été marqué par de nombreuses activités : échanges entre le roi et les scolaires, match de football opposant les forgerons aux Yarcés (arbitré par un Peulh), quatre panels, sortie solennelle du roi, danse des forgerons sur le feu, nuit de la mémoire, remise d’insignes de paix et construction d’un fourneau traditionnel.

Mandaté par Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre Adama Luc Sorgho a déclaré :

« Le président du Faso a choisi cette journée pour que nous puissions nous ressourcer et affirmer une fois de plus la laïcité du Burkina Faso. Je suis ici en tant que fils de Tenkodogo, mais aussi en tant qu’envoyé du président du Faso. Nous encourageons les garants de nos traditions à continuer de travailler pour le retour de la paix au Burkina Faso. La culture joue un rôle majeur dans ce processus. Aujourd’hui à Tenkodogo, nous avons les forgerons de toute l’Afrique réunis ici, et cela est une richesse pour notre continent. J’ai été émerveillé par les prestations. L’Afrique a du potentiel, et il faut que nous osions inventer l’avenir en Afrique. Je lance un appel à la préservation des valeurs et savoir-faire traditionnels. Les forgerons jouent un rôle fondamental. »

Le parrain de cette édition, Roger Nikiéma, PDG de SAM HIMO, a ajouté :

« Comme vous le savez, je suis chef coutumier, je suis également dans la tradition. Je suis à mon deuxième parrainage. L’année passée, nous avons construit un fourneau (boaga), et je suis ici encore pour accompagner les forgerons afin que la construction du fourneau soit une réussite. »

San-Naaba (Bounda), communément appelé KPG, a déclaré pour sa part :

« Merci au Dima de Zoungrantenga qui a eu l’idée d’inviter les forgerons ici pour les interroger sur leur place et leur rôle dans cette société en crise. C’est un honneur d’être ici aujourd’hui avec les forgerons venus du Mali, du Bénin, de Dablo, de Kolokolo, de Pô… Le dimanche, il nous a appelés à jouer notre rôle. Normalement, les forgerons doivent jouer leur rôle de médiateur, mais dans ce contexte, leur rôle est ignoré. Ce qui est très positif, c’est que notre président a compris l’importance de la culture. Profitons donc de ces cadres pour valoriser les savoirs et les savoir-faire afin de sortir de cette situation difficile. Le nom « pays des Hommes intègres » vient du fait que nos devanciers incarnaient ces valeurs et les transmettaient à travers nos coutumes. Il est crucial que les forgerons se questionnent pour trouver des pistes de sortie de crise. Merci aux chefs forgerons et à la population de Tenkodogo. »

Cette édition des Journées des coutumes et traditions a également été marquée par la participation d’une soixantaine de forgerons venus de l’Association Soumahoro Kanté du Mali, de troupes de forgerons danseurs sur le feu originaires du Togo, du Bénin et du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SM/ata