Burkina-Ganzourgou-Coutumes-Traditions-Célébration

Ganzourgou : Le Naba Saaga de Méguet invoque les ancêtres pour la paix et la protection du pays à l’occasion du 15 mai

Méguet, 15 mai 2025 – À l’occasion de la 2ᵉ édition des Journées des coutumes et traditions ce jeudi 15 mai, le Naba Saaga, chef coutumier de Méguet, a offert en sacrifice aux ancêtres, des poulets et un bélier dans son palais. Une démarche spirituelle au cours de laquelle il a imploré la paix pour le Burkina Faso, une bonne saison pluvieuse, et la protection divine pour le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Toutes les religions sont venues trouver nos traditions. Mais les traditions n’avaient pas de journée qui leur est dédiée. Le gouvernement a très bien fait en instituant cette journée, et cela réjouit les coutumiers et les traditionalistes », a salué le chef de Méguet à l’issue du rituel.

Le sacrifice traditionnel a été exécuté par le Tingsoaba de Méguet, en présence des autorités coutumières locales, des directeurs et chefs de services provinciaux, avec à leur tête le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba.

Cette commémoration, voulue comme un moment de valorisation des racines culturelles, s’inscrit dans une dynamique de renforcement du lien social et de reconnaissance des traditions dans la construction d’un Burkina apaisé.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata