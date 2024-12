Tenkodogo: une délégation gouvernementale participe aux obsèques de Gomiss Naaba

Tenkodogo, 19 décembre 2024 (AIB) – Une délégation gouvernementale a présenté, ce jeudi, à Tenkodogo, les condoléances de l’exécutif burkinabè à la famille de Gomiss Naaba, décédé deux jours plus tôt dans cette ville.

Décédé le 17 décembre 2024, Gomiss Naaba, l’un des premiers opérateurs économiques de la région du Centre-Est, a été inhumé ce jeudi 19 décembre 2024 à son domicile à Tenkodogo.

Des milliers de personnes, dont des membres du gouvernement, lui ont rendu un dernier hommage, tant à l’église Koala Gomissi qu’à son domicile.

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et des Ressources animales, le commandant Ismaël Sombié, qui a conduit sur place une délégation gouvernementale composée de quatre membres, a témoigné de la solidarité de l’exécutif burkinabè à la famille du défunt.

« Nous avons appris la triste nouvelle, et le Président du Faso nous a mandatés pour transmettre ses sincères condoléances et son soutien à la famille éplorée dans cette épreuve difficile. À travers les hommages rendus à Gomiss Naaba, nous avons mesuré l’immensité de l’homme qu’il a été, notamment sur le plan social, pour l’ensemble de la région et pour tout le pays », a déclaré le ministre Sombié.

Selon les témoignages recueillis, Gomiss Naaba a marqué sa région par des œuvres sociales importantes. Il a contribué à la réalisation de forages, organisé des distributions régulières de vivres et d’argent, et financé la construction d’écoles. Il a également joué un rôle majeur dans la construction de l’église Koala Gomissi de Tenkodogo, où sa messe d’adieu a été célébrée.

Gomiss Naaba laisse derrière lui 22 veuves, 60 enfants et 445 petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Agence d’information du Burkina