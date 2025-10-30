Tenkodogo / Santé : Le CICR renforce la prise en charge des accouchements dans les zones à accès difficile du Nakambé

Tenkodogo, (AIB) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a remis, le mercredi 29 octobre 2025 à Tenkodogo, un lot de 200 kits d’accouchement hygiénique et 15 kits d’accompagnement au district sanitaire de Ouargaye. Ce don vise à améliorer la qualité des accouchements dans les zones où l’accès aux structures de santé demeure limité en raison du contexte sécuritaire.

Selon Mme Sita Zouri/Traoré, du département santé du CICR, ce geste fait suite à une évaluation conjointe menée avec les responsables du district sanitaire de Ouargaye.

> « À la suite de l’évaluation, nous avons constaté des besoins réels dans la prise en charge des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes. Un plaidoyer a été conduit, et ce don constitue une réponse concrète à ces besoins », a-t-elle indiqué.

Le matériel offert est composé de 200 kits d’accouchement propre et hygiénique destinés aux accoucheuses villageoises, ainsi que de 15 kits complets comprenant du matériel d’accompagnement (lampes solaires, torches, tabliers, sacs, etc.).

> « Ces kits permettront aux accoucheuses de mieux assister les femmes en situation d’accouchement à domicile, avant leur orientation vers les structures de santé pour une meilleure prise en charge », a précisé Mme Traoré.

Elle a ajouté que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un précédent appui du CICR portant sur la fourniture d’intrants et de médicaments essentiels, dans le but de soutenir la résilience du système de santé local.

Représentant le directeur régional de la santé du Nakambé, M. Nebié Mahamoudou, chargé de la santé de la reproduction à la direction régionale de la santé du Nakambé, a salué cet appui qu’il juge pertinent.

> « Cette dotation vient répondre à un besoin réel. Certaines populations vivent dans des zones d’accès difficile. Ces kits permettront de prendre en charge les femmes enceintes qui ne peuvent pas se rendre dans les formations sanitaires et de réduire ainsi la mortalité maternelle et périnatale », a-t-il affirmé.

Pour Dr Morou Nikièma, médecin-chef du district sanitaire de Ouargaye, ce don arrive à un moment opportun.

> « Depuis 2023, le défi sécuritaire a entraîné la fermeture de plusieurs centres de santé. Nous avons formé des accoucheuses villageoises dans les localités concernées, mais la disponibilité de kits d’accouchement demeurait un défi. Ce don du CICR vient combler ce manque », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le CICR n’en est pas à son premier geste dans le district.

> « Il y a environ un mois, nous avons reçu du matériel destiné au Centre médical avec antenne (CMA) pour la prise en charge des blessés, des personnes déplacées internes et des populations hôtes. Le CICR reste un partenaire constant du district sanitaire de Ouargaye », a-t-il conclu.

Cette dotation du CICR contribuera à renforcer la santé maternelle et néonatale dans les zones difficiles d’accès du district sanitaire de Ouargaye. En appuyant les accoucheuses villageoises et les structures de santé locales, le CICR participe à la continuité des soins essentiels au profit des femmes et des nouveau-nés du Nakambé.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata