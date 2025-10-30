BURKINA-SIRBA-GNAGNA-CCP

Gnagna : un bilan sanitaire encourageant malgré les défis sécuritaires

Bogandé, 27 oct. 2025 (AIB) – Le Cadre de concertation provincial (CCP) de la Gnagna a tenu, le lundi 27 octobre 2025 à Bogandé, sa deuxième session ordinaire sous la présidence du Haut-commissaire, M. Jean Baptiste Béogo. Malgré un contexte sécuritaire difficile, les échanges ont révélé des progrès notables dans la mise en œuvre des activités sanitaires des districts de Bogandé et de Manni.

Réunis dans la salle de conférence La Sagesse, les membres statutaires du CCP ont examiné les indicateurs de performance sanitaire du deuxième trimestre 2025. Les résultats, jugés globalement satisfaisants par rapport à la même période de 2024, traduisent la résilience des acteurs de la santé face à un environnement marqué par l’insécurité et les déplacements de populations.

Parmi les avancées enregistrées, les participants ont salué la régularité des cadres de concertation des districts, la promptitude dans la saisie et la transmission des rapports mensuels d’activités (RMA), la disponibilité des médicaments essentiels génériques (MEG), la bonne couverture des consultations prénatales (CPN4) et des accouchements assistés, ainsi que l’amélioration des indicateurs du Programme élargi de vaccination (PEV).

Cependant, plusieurs défis persistent, notamment l’insuffisance en ressources humaines, le faible taux de satisfaction des commandes de produits de santé, le manque de financement des activités, la fermeture de certaines formations sanitaires et le déplacement de populations.

Selon les responsables sanitaires, la situation sécuritaire a fortement impacté les activités du district sanitaire de Manni. Le blocus imposé par les groupes armés terroristes a rendu impossibles les évacuations sanitaires et entraîné d’importantes ruptures de produits pharmaceutiques dans plusieurs formations sanitaires. Malgré ces difficultés, des hommes et des femmes se sont sacrifiés à la tâche pour poursuivre les activités et soutenir les populations.

Le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo a salué « le sacrifice et le sens du devoir » du personnel sanitaire, ainsi que l’appui des partenaires techniques, de la hiérarchie et des autorités locales. Concernant les évacuations sanitaires dans le district de Manni, placé sous blocus, il a indiqué avoir pris note des préoccupations pour en rendre compte à sa hiérarchie.

Les participants ont également plaidé pour la réouverture de la route Bogandé–Manni, le rétablissement de l’électricité dans les zones de Manni, Coalla, Liptougou et Thion, ainsi que la reconquête sécuritaire de ces localités afin de permettre la reprise normale des activités socio-économiques et sanitaires.

Les perspectives pour les mois à venir portent sur la réouverture des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) fermés, la poursuite de la construction du complexe médical au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Bogandé, la formation des agents de santé à base communautaire (ASBC) et des agents vaccinateurs (AV) sur la délégation des tâches, ainsi que la mise en place d’une direction régionale de la santé et d’un Centre hospitalier régional (CHR), en lien avec l’opérationnalisation du chef-lieu de région.

Les divers ont permis d’évoquer le bilan d’autres secteurs, notamment la campagne de vaccination des petits ruminants, la rentrée sportive, la participation de la province à la Semaine régionale de la culture (soldée par sept qualifications, dont trois en art culinaire et quatre au tir à l’arc), ainsi que la préparation de la cérémonie provinciale de l’excellence scolaire prévue pour le 30 octobre 2025 à Bogandé.

Enfin, les participants se sont réjouis de l’ouverture prochaine du Centre Médical Militaire dans l’enceinte de l’ancienne base du GUMI au profit de la population, des Forces de Défense et de Sécurité et des Volontaires pour la Défense de la Patrie communaux (VDPC).

En dépit des défis persistants, le CCP de la Gnagna réaffirme sa détermination à renforcer la résilience du système sanitaire et à garantir un meilleur accès aux soins pour tous.

Agence d’Information du Burkina (AIB)