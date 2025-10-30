Sénégal : Un projet de film documentaire consacré au Capitaine Traoré présenté à l’ambassadeur Maïga

Ouagadougou, 29 octobre 2025 (AIB)- L’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Saïdou Maïga, a reçu en audience, ce mercredi à Dakar, une délégation du Groupement pour l’Intégration des Marchés Africains (GIMA), conduite par son président, Ibrahima Loum, venue lui présenter un projet de film documentaire intitulé « Le Dernier Tambuur », consacré au chef de l’État burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon les initiateurs, ce projet vise à retracer le parcours, le combat et le leadership du président du Faso, une figure emblématique du renouveau africain et de la souveraineté retrouvée du continent.

À travers cette œuvre cinématographique, le GIMA souhaite promouvoir l’idéal d’une Afrique unie, intégrée et solidaire, dans la perspective de la création des États-Unis d’Afrique.

Lors de la rencontre, les membres de la délégation ont présenté le scénario du documentaire et exposé les grandes orientations artistiques et politiques du projet.

Les échanges, jugés cordiaux et constructifs, ont également été marqués par la remise d’un cadeau symbolique et d’un message personnel destiné au président du Faso, en signe d’estime et d’admiration.

L’ambassadeur Saïdou Maïga a salué l’initiative, qu’il a qualifiée de culturelle et patriotique, tout en encourageant les promoteurs à poursuivre leurs efforts pour valoriser les figures africaines engagées dans la défense de la souveraineté, de la justice et du progrès du continent.

Agence d’Information du Burkina

Source : Ambassade du Burkina Faso au Sénégal