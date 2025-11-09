Tenkodogo : La veille citoyenne de Silmiougou remet du matériel d’une valeur de 375 000 F CFA à l’initiative Faso Mêbo

Tenkodogo, 8 nov. 2025 (AIB)-La veille citoyenne de Silmiougou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Tenkodogo, a remis, samedi, un don de matériel composé de deux tonnes de ciment, de vingt pelles et de gants, d’une valeur de 375 000 F CFA, pour appuyer les travaux d’embellissement de la ville de Tenkodogo dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo. La cérémonie s’est tenue sur le site de la brigade Faso Mêbo du secteur 6, en présence des membres de la veille citoyenne et de plusieurs responsables.

Le président de la veille citoyenne, Nouffou Sorgho, a expliqué que ce geste résulte de la mobilisation collective des habitants de Silmiougou, de leur diaspora et des jeunes travaillant dans l’orpaillage.

« Nous sommes à Tenkodogo ce matin pour répondre à l’appel du Président de la République à travers l’initiative Faso Mêbo. Grâce à notre union et à notre solidarité, nous avons pu rassembler ce don pour contribuer à l’embellissement de notre capitale régionale », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la communauté de Silmiougou reste engagée depuis plusieurs années dans des actions d’entraide, de cohésion sociale et de soutien au développement local.

Recevant le matériel, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo a exprimé sa reconnaissance aux donateurs, saluant « un acte patriotique et responsable » qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de participation citoyenne encouragée par l’initiative Faso Mêbo.

Il a par ailleurs invité les autres communautés de la région du Nakambé à s’inspirer de cet exemple pour contribuer, chacune à son niveau, à l’amélioration du cadre de vie et à la valorisation des espaces publics.

Ce geste de la veille citoyenne de Silmiougou illustre l’importance de l’engagement communautaire et rappelle que le développement local repose avant tout sur la solidarité, la participation citoyenne et le sens du devoir envers la collectivité.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata