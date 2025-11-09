Burkina-Yatenga-Santé- Campagne-Polio 2025

Ouahigouya : plus de 162.000 enfants ciblés pour la campagne de vaccination contre la poliomyiélite

Ouahigouya,9 nov. 2025 (AIB)- Le district sanitaire de Ouahigouya a officiellement lancé dimanche, sa campagne au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gourga à travers les journées locales de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A, au déparasitage et au dépistage de la malnutrition, a constaté l’AIB.

Cette campagne prendra fin le 10 novembre 2025 et permettra de protéger à terme, tous les enfants de 0 à 59 mois quel que soit leur statut vaccinal.

Pour cette campagne le district sanitaire de Ouahigouya a sonné la mobilisation générale sous la conduite du Médecin chef du district, Dr Koudougou Kombasséré. Au CSPS du secteur 15 à Gourga, autorités administratives, sanitaires, partenaires et populations se sont mobilisés pour la réussite de l’opération qui prévoit vacciner plus de 162.000 enfants de 0 à59 ans. C’est le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma qui a lancé officiellement la campagne au nom du gouverneur de la région de Yaadga. M. Nacoulma a indiqué que depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso mène une lutte acharnée contre la poliomyélite. Pour sa part dans cette lutte, des partenaires tels que l’OMS et l’UNICEF ont toujours appuyé notre pays. « Dès les premiers moments, les parents dissimulaient leurs enfants pour échapper à la vaccination. Aujourd’hui, les parents ont compris que vacciner son enfant contre la poliomyélite, c’est vraiment le protéger et lui donner la chance de grandir en bonne santé. » Le porte-parole des partenaires Dr Léandre Komi a invité toutes les populations des localités cibles à ne laisser aucun enfant en marge de cette campagne vaccinale. « Soyez tous des relais pour une campagne réussie. En tant que partenaires, nous allons travailler en tandem avec les autorités pour rendre disponible les produits » a-t-il indiqué aux populations et responsables de la santé. Plusieurs stratégies sont mises en place par le district pour couvrir l’aire sanitaire au cours de la campagne.

Agence d’Information du Burkina

pn/as