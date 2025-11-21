Burkina-Boulgou-Eau-Assainissement-Lancement

Tenkodogo/Journée mondiale des toilettes : Un atelier régional d’information sur l’assainissement sécurisé des eaux usées et excreta

Boulgou, le 20 nov. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région du Nakambé, Sayouba Sawadogo, a lancé, le jeudi 20 novembre 2025 a Tenkodogo, un atelier régional d’information sur la gestion sécurisée des eaux usées et excreta. Organisée par la direction régionale en charge de l’Assainissement du Nakambé, cette rencontre bénéficie de l’appui financier d’Enabel.

A l’occasion de la journée mondiale des toilettes, célébrée chaque 19 novembre, la direction régionale en charge de l’Assainissement du Nakambé, a organisé, un atelier régional d’information sur la gestion sécurisée des eaux usées et excreta.

L’activité a réuni les services techniques, les collectivités territoriales, les organisations partenaires, les associations locales et experts de l’assainissement.

L’objectif est de doter la région d’une feuille de route plus dynamique, digeste et réaliste, pour améliorer le taux d’assainissement à travers les auto-réalisations, la sensibilisation communautaire et l’adaptation des systèmes aux besoins actuels des populations.

Les participants ont suivi la présentation du Plan d’Action National 2021-2025, ainsi qu’un exposé sur les principales réalisations de la direction régionale en matière d’eau, d’assainissement et d’environnement.

Des échanges interactifs ont permis d’identifier les défis persistants et d’esquisser des pistes d’amélioration pour une gestion durable des eaux usées et des excreta.

Le directeur régional en charge de l’Assainissement, Ousseni Kafando, a lancé un appel fort aux responsables des collectivités territoriales.

Il les a invités à s’approprier pleinement cette nouvelle dynamique, afin de garantir une mise en œuvre efficace des actions prioritaires.

Le partenaire financier, Enabel, ainsi que les partenaires techniques présents, ont réaffirmé leur engagement à accompagner durablement la direction régionale dans la concrétisation des initiatives d’assainissement sécurisé.

Les participants, ont exprimé leur volonté de soutenir les prochaines étapes du programme, saluant une initiative jugée essentielle pour l’amélioration du cadre de vie dans la région du Nakambé.

Agence d’information du Burkina

