Burkina-Mouhoun-Culture-Protection-Lieux-sacrés

Mouhoun/Patrimoine culturel : Une mobilisation citoyenne pour la sauvegarde des espaces sacrés

Douroula, 20 nov. 2025 (AIB)- Les populations de Douroula se sont mobilisées à l’aube du mercredi 19 novembre 2025, pour l’entretien d’un de leurs espaces sacrés, perpétuant une tradition ancestrale qui participe à la préservation du patrimoine culturel et environnemental du village.

Comme le veut la coutume, le tam-tam d’appel a résonné dès les premières heures de la matinée du mercredi 19 novembre 2025, pour convier les habitants du quartier qui abrite cet espace, situé à la sortie nord de la localité.

Le lieu, constitué d’une touffe végétale d’environ un demi-hectare, fait partie intégrante des sites sacrés auxquels les populations accordent une importance particulière.

Chaque année, après les récoltes, les villageois procèdent au débroussaillage et à l’aménagement des alentours pour prévenir les feux de brousse, qui constituent une menace réelle pour ces lieux symboliques.

Hommes, femmes et enfants, munis d’outils, ont répondu à l’appel et se sont attelés à nettoyer et dégager les abords de la touffe, dans une ambiance de solidarité et de cohésion communautaire.

Pour les responsables coutumiers, cette mobilisation traduit l’attachement du village à ses valeurs ancestrales.

Karim Soaré, gardien de la tradition, a rappelé que ce rite constitue un leg précieux transmis de génération en génération.

« Depuis notre naissance, ce cérémonial se pratiquait par nos parents. Nous avons le devoir de le sauvegarder et de le transmettre à notre tour », a-t-il expliqué.

Selon M. Soaré, la touffe renferme des arbres médicinaux et d’autres ressources utilisées dans les médecines traditionnelle et mystique, soulignant qu’elle reste un bien commun accessible à tous.

Le village de Douroula compte trois touffes sacrées, chacune investie d’une fonction spirituelle et protectrice et leur intégrité est perçue comme essentielle à l’harmonie du village.

Le notable, Mamadou Soaré, a insisté sur leur rôle dans la protection collective.

« Si l’un de ces espaces venait à prendre feu, cela attirerait le malheur sur le village », a-t-il indiqué, appelant les habitants à maintenir leur vigilance et leur engagement.

Cette initiative annuelle saluée par les populations de Douroula réaffirme leur attachement à leur patrimoine culturel et exprime leur volonté de préserver un environnement étroitement lié à leur identité communautaire et à leurs valeurs ancestrales.

Agence d’information du Burkina

TFT/SB/HB/OO