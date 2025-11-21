BURKINA-LERABA-INSTRUCTIONS-CONSEIL-ECOLE

Léraba/Education : Les directives sur la contribution à la vie de l’école expliqués aux acteurs

Sindou, 19 nov. 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, a présidé, le mercredi 19 novembre 2025 à Sindou, une rencontre d’élucidation par rapport aux directives sur la contribution à la vie de l’école avec les présidents et les trésoriers généraux des conseils de l’école ainsi que les directeurs d’école de la CEB.

En vue de prévenir tout éventuel amalgame dans le bon fonctionnement des conseils de l’école mis en place dans les différentes structures éducatives de la CEB de Sindou, le Chef de ladite circonscription, Emmanuel Sourabié, accompagné de son équipe d’encadrement pédagogique, a échangé, ce mercredi 19 novembre 2025, avec les premiers responsables des écoles de son ressort par rapport aux directives légales du conseil de l’école qui y est mis en place.

En rappel, le conseil de l’école est un nouvel organe de mobilisation et de participation de la communauté éducative à la vie des structures éducatives en remplacement des Comités de gestion (COGES), des Associations des mères éducatives (AME) et des Associations des parents d’élèves (APE).

M. Sourabié, a expliqué l’arrêté conjoint portant fixation du montant et des modalités de libération de la contribution à la vie de l’école avec 7 articles.

Il ressort de ces articles que les contributions à la vie de l’école est une obligation initiée au profit du conseil de l’école.

«Si la contribution selon l’article 2 est payée par chaque parent ou tuteur d’élève de l’établissement pour chaque apprenant, l’article 4 fixe le montant à 1000 FCFA au préscolaire, primaire, a l’éducation non formelle, au poste primaire et secondaire et à la formation professionnelle», a-t-il dit.

Il est bien de noter que l’article 3 qui stipule que la contribution à la vie de l’école est réservée au fonctionnement courant des écoles.

Cependant, il ressort de l’article 5 que les parents ou tuteurs d’élève déplacé interne et tout parent indigent sont exemptés du payement de cette contribution pour ces enfants.

Le CCEB, Emmanuel Sourabié, a invité les participants à travailler en observant les instructions en vue des bons résultats envisagés.

Agence d’information du Burkina

MK/HB/OO