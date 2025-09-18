Tenkodogo : Clôture de l’atelier régional de dynamisation des cadres de concertation pour la prévention de la radicalisation

Tenkodogo, 18 sept. 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la Province du Boulgou, Lallé Siaka Yao, a clos jeudi à Tenkodogo, l’atelier régional de dynamisation des cadres de concertation des acteurs engagés dans la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent (PREV).

Pendant trois jours, une quarantaine de participants issus des structures étatiques, de la société civile, des organisations de jeunesse et de femmes, des autorités coutumières et religieuses ainsi que des médias locaux, ont pris part aux échanges.

L’atelier s’inscrivait dans le cadre du programme « Renforcer la redevabilité du secteur de la sécurité » (2023-2027), mis en œuvre par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), avec l’appui de la Coopération suisse.

Les participants ont bénéficié de formations portant sur la mobilisation communautaire face à l’extrémisme violent, la prévention des risques liés aux engins explosifs improvisés, la communication non violente, ainsi que l’approche genre et extrémisme violent. Animés par la Direction de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l’extrémisme violent (DPREV), ces modules ont permis de renforcer les capacités des membres du cadre régional, en vue d’une meilleure synergie d’action sur le terrain.

Saluant l’initiative, la Directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles, Hadja Mariam Sanogho, a rappelé que la mise en place des cadres régionaux de concertation vise à mobiliser toutes les forces vives – structures étatiques, femmes, jeunes, leaders religieux et autorités traditionnelles – afin d’appuyer l’État et l’armée dans la prévention de la radicalisation.

« Au terme de cet atelier, nous attendons des acteurs qu’ils s’engagent dans des actions concrètes, qu’ils redynamisent les cadres existants et qu’ils mènent sur le terrain des activités de sensibilisation et de prévention », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le Secretaire Général de la Province, Lallé Siaka Yao, a salué la qualité des contributions et l’esprit de collaboration qui ont marqué les travaux. « Nous avons bâti des passerelles entre acteurs venus de divers horizons, mais animés par une même volonté : celle de contribuer à un Burkina Faso plus sûr et résolument tourné vers la paix », a-t-il affirmé.

Les participants ont, de leur côté, insisté sur la nécessité d’animer régulièrement le cadre régional de concertation, afin d’en faire un levier de dialogue permanent entre forces de sécurité et populations.

Le Secretaire Général a exprimé sa gratitude au ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, à la DGARCT, aux formateurs ainsi qu’au DCAF pour leur appui technique et financier.

À l’issue des assises, les participants repartent mieux outillés pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent (2021-2025).

Le succès de cette initiative, déjà expérimentée dans le Centre-Est (Nakambé) et l’Est (Goulmou), ouvre la voie à son extension progressive à l’ensemble des régions du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SM/ata