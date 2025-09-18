BURKINA-KOOSIN-TRESORERIE-PASSATION-SERVIVES

Koosin : Le trésorier principal de la province Brahima Sigriyouma s’engage à promouvoir une gouvernance vertueuse

Nouna, 18 sept. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Koosin, Firmin Bassolé, représentant le Haut-commissaire, a installé, ce jeudi 18 septembre 2025 à Nouna, le trésorier principal de la province, l’inspecteur du trésor, Brahima Sigriyouma. Il s’est engagé à promouvoir une gouvernance vertueuse au sein de la trésorerie provinciale de la Koosin.

Nommé en conseil des ministres du 12 mars 2025, comme trésorier principal de la province de la Koosin, l’inspecteur du trésor, Brahima Sigriyouma, a été installé dans ses fonctions, ce jeudi 18 septembre 2025 en présence du directeur régional du trésor de la région du Sourou et du Bankui, Sokièré Hien et des directeurs et chefs de service.

Le nouveau trésorier provincial, s’est dit mesurer l’ampleur des tâches à lui confiées et le poids des responsabilités car les attentes sont fortes.

« Je m’engage à promouvoir une gouvernance vertueuse au sein de la trésorerie provinciale de la Koosin », a déclaré Brahima Sigriyouma.

La reddition des comptes par l’inspecteur vérificateur du trésor, Abel Kaboré, accompagné du fondé de pouvoir, Siaka Ouattara, conformément aux règles de l’éthique et de la déontologie qui réagissent les comptes publiques.

L’inspecteur du trésor sorti, Stéphane Traoré, a remercié ses collaborateurs pour le travail accompli, tout en souhaitant un meilleur accompagnement pour le nouveau trésorier provincial.

Le secrétaire général de la province, de la Koosin, Firmin Bassolé, a souhaité une présence effective au côté de la population résiliente.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo