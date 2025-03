CENTRE-OUEST-ENGAGEMENT-PATRIOTISME-LANCEMENT2025

Tenado/2e édition JEPPC : les corps constitués invités à s’approprier la vision du chef de l’Etat

Tenado, le 26 mars 2025 (AIB) – Les autorités administratives, les chefs de services départementaux, les agents des services publics ont procédé, mercredi, à la montée des couleurs au sein de la mairie de Tenado, marquant ainsi le lancement de la 2e édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

A cette occasion, le Président de la délégation spéciale communale de Tenado, Asmède Dianda, a livré le discours du Président du Faso.

A l’entendre, le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, invite chaque citoyen à se questionner sur son comportement, sur sa part contributive dans le développement du pays et notamment dans ce contexte de crise sécuritaire.

Aussi, a-t-il exhorté les uns et les autres à « dupliquer les bonnes pratiques aussi bien de nos propres traditions et coutumes que celles d’autres peuples afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée ».

« Soyons simplement des Burkinabè et fiers de l’afficher partout à la face du monde », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

