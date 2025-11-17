Burkina – Est – Tapoa – Assainissement- CMA

Tapoa : La société civile assainit le CMA de Diapaga

Diapaga, 17 nov. 2025(AIB)- A l’appel de la coordination provinciale des organisations de la société civile de la Tapia, les forces vives de la Province ont pris d’assaut le centre médical avec antenne chirurgicale de Diapaga (CMA) le samedi 15 novembre 2025 pour assainir les lieux et procurer de meilleures conditions d’existence aux âmes qui l’habitent.

la Coordination provinciale des organisations de la société civile(CPOSC) a mobilisé toutes les forces vives de la Tapoa ce samedi 15 novembre 2025 au CMA pour s’attaquer aux pratiques aux conséquences incalculables pour la santé des êtres vivants et de l’environnement.

Dans une ambiance bon enfant M30, veille citoyenne, points focaux de l’initiative présidentielle, autorités et forces combattantes munis de pelles, brouettes et machettes ont redonné peau neuve au CMA de Diapaga.

05 heures d’horloge durant, dans l’ordre et la discipline, ces combattants de la propreté ont travailler à assainir ce lieu de référence des malades de la Province.

Pour le représentant de la coordination, Aimé Tankoano cette initiative s’inscrit dans l’esprit de la révolution progressiste et populaire enclenchée par le Président du Faso.

C’est pourquoi a – t-il poursuivi, en dépit de toutes les adversités les populations se sont mobilisées comme un seul homme pour nettoyer le CMA de Diapaga.

Le représentant du Médecin chef de district a traduit leurs reconnaissances à la coordination de la société civile.

Cet acte plus qu’un simple nettoyage est l’expression de la citoyenneté et une prise de conscience révolutionnaire ; un acte patriotique car la révolution progressiste et populaire du Burkina Faso prône, l’ordre, la discipline et la responsabilité collective, a-t-il indiqué.

Un élan de solidarité qui nécessite d’être pérennisé selon le représentant des FDS et VDP de la Tapoa, qui a demandé d’inscrire cette culture de la sauvegarde de notre environnement et la propreté comme symbole de dignité et de cohésion sociale.

Le CPOSC envisage d’autres activités civilo militaire pour raffermir les liens armée nation, le vivre ensemble, la cohésion sociale, la solidarité, la tolérance et l’entraide.

Agence d’information du Burkina

Lbk/yos