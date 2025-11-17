Burkina-Ioba-Jeunesse-Solidarité-Cohésion

Ioba / Dissihn : La jeunesse appelée à un changement de mentalité pour s’approprier les valeurs citoyennes

Dissihn, 17 nov. 2025 (AIB) – Les organisateurs de la 3e édition des 72 heures de solidarité, de cohésion sociale et d’éveil de conscience, tenue du 31 octobre au 02 novembre 2025, ont invité toute la jeunesse de Dissihn, à opérer un changement profond de mentalité pour s’approprier les valeurs citoyennes et patriotiques prônées par les autorités nationales.

Selon le président du comité d’organisation (PCO), Guy Goyan Poda, l’initiative est née en 2024 face au besoin grandissant de promouvoir l’entraide communautaire. « J’ai vécu une scène qui m’a marqué : j’avais jeté des vêtements usagés de mes enfants et j’ai vu d’autres fouiller la poubelle pour les récupérer. C’est de là qu’est venue l’idée de créer un cadre de collecte pour venir en aide aux personnes dans le besoin », explique-t-il.

A ce premier objectif de solidarité s’est ajouté celui de la cohésion sociale. « Dans un contexte national marqué par la fragilisation du tissu social, nous avons estimé qu’il fallait contribuer au rapprochement des Burkinabè », a précisé M. Poda.

L’éveil de conscience vise à encourager un changement de mentalité en adéquation avec la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a expliqué le PCO.

Cette édition était placée sous le thème « Solidarité avec les scolaires vulnérables, un soutien fort pour une année scolaire réussie ».

Organisée grâce aux contributions volontaires, l’édition 2025 a proposé plusieurs activités. On peut citer l’animation musicale traditionnelle, une rue marchande, des jeux de société, une sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l’utérus, dépistages gratuits de l’hépatite B et vaccination à coût réduit.

Un dépistage de l’hépatite C a également été proposé à un tarif social, ainsi qu’une collecte de fonds en faveur de l’initiative présidentielle Faso Mèbo dans la région du Djôrô.

Plus de 151 personnes ont bénéficié du dépistage des hépatites B et C. Les exposants de mets locaux, de produits forestiers non ligneux et d’artisanat étaient satisfaits de l’affluence des visiteurs.

Au cours de ces 72 heures, deux jeunes bacheliers ayant participé à l’immersion patriotique ont partagé leurs expériences, suscitant de vives acclamations du public. « Ces témoignages visaient à corriger l’idée selon laquelle l’immersion serait une forme de punition », a souligné M. Poda.

Les initiateurs des journées de solidarité ont offert des dons aux pensionnaires de l’orphelinat de Dissihn, aux enfants vulnérables ainsi qu’à des personnes vivantes avec un handicap.

Agence d’information du Burkina

JBD/sz/dnk/yos