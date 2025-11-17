Koulpélogo : une offensive coordonnée de l’armée pulvérise une base terroriste à Kiougou-Kandaga

Ouagadougou, 17 nov. 2025 (AIB) – Une opération militaire d’envergure, menée dans la soirée du 16 novembre par l’armée burkinabè, a permis de démanteler une base terroriste dans le village de Kiougou-Kandaga, province du Koulpélogo.

L’action antiterroriste, conduite avec succès par l’armée de l’air et le BIR 11, a permis de neutraliser 14 terroristes, d’en capturer un et de récupérer un important lot de matériel composé d’armes, de chargeurs, de roquettes et de motos. Plusieurs engins hors d’usage ont été détruits sur place. Le matériel saisi comprend également des téléphones, des ouvrages ainsi que divers équipements de couchage.

Cette action dénote du professionnalisme des forces combattantes et réaffirme leur détermination à mettre hors d’état de nuire les terroristes et à restaurer la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Agence d’Information du Burkina