Tannounyan : Ouonhindouba Yemien, nouveau patron de la police régionale des Tannounyan installé

Banfora, 6 nov. 2025 (AIB) – La direction régionale de la police nationale des Tannounyan a connu, le mardi 4 novembre 2025, un changement de commandement. La cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur régional sortant et son successeur s’est tenue dans la cour de la direction régionale, sous la présidence du directeur général de la police nationale, l’Inspecteur général Thierry Dofizouho Tuina.

Le commissaire divisionnaire de police, Ouonhindouba Yemien, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de directeur régional de la police nationale des Tannounyan. Nommé en conseil des ministres le 23 octobre dernier, il occupait jusqu’à nos jours le poste d’inspecteur technique au ministère de la sécurité, après avoir servi comme directeur provincial de la police nationale du Boulgou de 2023 à mars 2025.

Le directeur général de la police national, l’Inspecteur général Thierry Dofizouho Tuina a salué l’engagement du nouveau responsable régional et l’a exhorté à privilégier le travail en équipe, le sens du devoir et la loyauté. Il a insisté sur la collaboration avec les populations et les acteurs de la sécurité pour assurer la stabilité et la tranquillité dans la région.

Prenant la parole, Ouonhindouba Yamien a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux plus hautes autorités du pays en particulier le ministre de la sécurité et le directeur général de la police nationale pour la confiance placée en lui. « Conscient de la tâche qui m’attend, je sollicite l’accompagnement des autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que celui des populations afin de réussir ma mission », a-t-il déclaré. Il a également promis de renforcer la coordination avec les autres forces de défense et sécurité ainsi qu’avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour garantir la libre circulation et la sécurité des populations.

S’adressant à son personnel, le nouveau Directeur régional a appelé à l’engagement, à l’intégrité et au professionnalisme. « Soyez des policiers dignes, intègres et loyaux. Exercez vos missions avec dévouement, discipline et souci du service bien rendu à l’usager », a-t-il exhorté.

Il a aussi adressé ses félicitations à son prédécesseur, nommé à la tête de la direction régionale de la Police nationale de Guiriko, saluant les efforts consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Votre détermination a permis de ramener la quiétude au sein des populations. Je m’engage à consolider les acquis engrangés sous votre leadership, a-t-il ajouté.

La cérémonie s’est achevée dans un esprit de continuité et de mobilisation pour la sécurité et le bien-être des populations des Tannounyan.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-ata