Balé : L’APEC sensibilise sur l’actionnariat communautaire à Boromo

Boromo, 05 nov. 2025 (AIB) – Une équipe de l’Agence pour l’entrepreneuriat communautaire (APEC) a animé une séance de sensibilisation et d’information sur la promotion du système de l’entrepreneuriat communautaire par l’actionnariat, le lundi 03 novembre 2025 à Boromo. Cette session qui visait une mobilisation des actionnaires a été modérée par le président de la délégation spéciale Esaie Bamogo.

Cette opération de charme de l’APEC a permis d’expliquer le programme de l’entrepreneuriat communautaire en cours aux populations afin de susciter leur adhésion.

Elle a mobilisé plusieurs acteurs socio-professionnels et des leaders d’opinion sur l’invitation du président de la délégation spéciale, Esaie Bamogo.

La conférence de mobilisation des actionnaires a été marquée par une phase de présentation sur l’initiative présidentielle de promotion et de vulgarisation du système de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat communautaire.

Les participants ont pu voir les réalisations terrain avec les fonds mobilisés pour la première phase. A l’issue de la présentation, ils ont suivi des explications et des notes de commentaires, partager des préoccupations et fait des suggestions.

Les participants ont beaucoup suivi avec d’intérêt la projection sur les différentes activités de l’APEC et les différentes entreprises de tomates déjà productives.

Le mécanisme de souscription et l’équipe en charge dans la commune de Boromo ont été présentées aux participants.

Selon les participants, cette conférence a permis d’apprendre plus sur l’APEC et l’actionnariat communautaire, de découvrir des réalisations concrètes qui portent déjà des fruits et les avantages à adhérer à l’initiative de l’actionnariat populaire.

Les participants ont également soutenu que la souveraineté du Burkina passe par sa capacité de s’industrialiser et de produire pour répondre aux besoins des populations de cet effet l’APEC est une solution endogène à encourager.

Les intervenants ont marqué leur adhésion à l’initiative présidentielle. Pour une meilleure performance et des adhésions massives, ils ont fait des propositions sur la nécessité pour l’APEC d’améliorer sa communication de proximité pour plus de lisibilité, de confiance. Pour y parvenir, ils ont proposé la mise en place des équipes souscription plus outillées et organisées et l’aménagement d’espaces d’accueil des souscripteurs et le point régulier sur les souscriptions et le retour aux souscripteurs pour plus de confiance.

Le président de la délégation spéciale, Esaie Bamogo, s’est réjoui de la mobilisation et de la contribution des participants. En outre, il les invités à faire confiance aux autorités et adhérer à l’APEC en souscrivant massivement.

L’équipe de mission de l’APEC conduite par Manassira Sanou a également dit sa satisfaction face à la mobilisation et la qualité des échanges. Elle a rassuré les participants sur les préoccupations soulignées et leur prise en compte.

La conférence a pris fin avec des souscripteurs parmi lesquels le président de la délégation spéciale

