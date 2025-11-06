Burkina/Banwa-Vaccination-Plaidoyer-Polio

Banwa : Au moins 90 101 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite

Solenzo, 5 Nov. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Solenzo a tenu une rencontre de plaidoyer avec les responsables des différentes couches sociales de Solenzo, le mercredi 5 novembre 2025, dans la salle de réunion du district pour présenter les objectifs et les attentes de la campagne contre la poliomyélite.

Au total 90 101 enfants bénéficieront de cette vaccination, selon le responsable du programme élargi de vaccination du district sanitaire, Issouf Ouédraogo.

Cette présente campagne se déroulera du vendredi 7 au lundi 10 novembre 2025 sur toute l’étendue du territoire provincial et sera couplée au deuxième passage de la campagne de supplémentation en vitamine « A » et du dépistage de la malnutrition aiguë.

Selon les responsables du district sanitaire de Solenzo la stratégie adoptée pour réussir la vaccination est la stratégie porte à porte où chaque enfant cible aura deux gouttes du flacon dans la bouche.

Abdoul Kader KongZabré, secrétaire général de la province des Banwa, qui a présidé le plaidoyer, a invité l’ensemble des participants à jouer le rôle de rassembleur et de sensibilisateur pour la réussite totale de cette campagne de vaccination.

Agence d’Information du Burkina

SO-dnk-ata