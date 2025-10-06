Burkina/Niangoloko-Echanges

Tannounyan : La jeunesse de Niangoloko échange sur la révolution progressiste populaire

Niangoloko, 4 octobre 2025 (AIB) – La direction régionale de l’emploi et de la jeunesse des Tannouyan, a animé samedi a Niangoloko un panel sur le thème de la révolution progressiste populaire, dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les populations de la commune de Niangoloko se sont fortement mobilisées à cette rencontre d’échange et de réflexion. Les participants ont salué l’initiative, jugée enrichissante et porteuse d’espoir pour la Jeunesse.

Au cours de cette conférence, les intervenants ont revisité les grandes révolutions dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso, en mettant en lumière les transformations positives qu’elles ont engendrées. Ils ont notamment évoqué la révolution de 1983, qui a marqué un tournant majeur dans l’histoire du pays, avant d’aborder la révolution progressiste populaire conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Les conférenciers ont rappelé les réalisations accomplies en un temps record sous cette dynamique, soulignant que le développement du Burkina Faso passe nécessairement par un changement radical des mentalités et une réaffirmation de la souveraineté nationale.

A l’issue du panel, les participants ont exprimé leur satisfaction et ont encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour le progrès et la stabilité du pays.

