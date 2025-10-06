BURKINA-SANGUIE-DIDYR-EDUCATION-EXCELLENCE-SCOLAIRE

Didyr : Les acteurs de l’éducation magnifient l’excellence scolaire malgré les difficultés du secteur

‎Didyr, 6 oct. 2025 (AIB) – La commune de Didyr, dans la province du Sanguié, a célébré samedi, la journée de l’excellence scolaire, sous le thème : « Excellence scolaire, tremplin pour l’engagement patriotique et le développement endogène ».

La cérémonie, parrainée par M. Gilbert Bassolé et Mme Badolo/Kando Rachel, a été patronnée par le Haut-commissaire de la province du Sanguié, Mme Talari Germaine Ouoba, représentée par la Secrétaire générale de la province, Mme Antoinette Ouédraogo.

‎Dans son mot d’ouverture, le président de la délégation spéciale de Didyr, M. Abdoulaye Yaogo, a salué la mobilisation des acteurs de l’éducation, les parents d’élèves et les partenaires autour de la valorisation du mérite scolaire.

Il a aussi relevé les efforts fournis pour maintenir le cap de la qualité éducative, malgré un contexte marqué par certaines contraintes logistiques et financières.

‎Prenant la parole au nom des parrains, M. Gilbert Bassolé a exprimé sa fierté d’associer son image à cette initiative devenue une tradition.

Il a salué l’engagement des enseignants, la persévérance des élèves et le soutien des parents, tout en rappelant que « l’excellence scolaire doit renforcer le patriotisme et l’amour de la patrie ».

S’appuyant sur les pensées de Joseph Ki-Zerbo et Thomas Sankara, il a exhorté les jeunes à persévérer, à oser et à « inventer l’avenir » à travers le travail et la discipline.

‎Tout en saluant la tenue effective de cette journée, Mme Antoinette Ouédraogo a rappelé que l’éducation est la clé de tout développement et « le logiciel qui programme l’avenir de la société ».

Elle a encouragé la direction provinciale et la circonscription d’éducation de base de Didyr à poursuivre leurs efforts, malgré les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de certaines écoles, notamment le manque de moyens matériels et humains.

Elle a également invité les acteurs du monde éducatif à penser à des solutions endogènes pour pallier ces insuffisances, et à renforcer la synergie d’action pour un système éducatif résilient.

‎Mme Ouédraogo a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur rôle déterminant dans le maintien de la paix, condition indispensable à la réussite scolaire.

‎La cérémonie a connu son apothéose avec la remise des prix aux meilleurs élèves et enseignants. Le lauréat Sawadogo Ebénézer, élève au lycée départemental de Didyr, a exprimé sa joie et sa reconnaissance.

‎« Ce prix me motive à redoubler d’efforts pour être encore meilleur dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

