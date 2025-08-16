Burkina/Tannounyan-Immersion-Patriotique-Visite-Gouverneur

Tannounyan/Immersion patriotique : Le gouverneur invite les nouveaux bacheliers à s’engager pour un Burkina Faso nouveau

Banfora, 16 août 2025, (AIB) – Le gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, a effectué une visite de terrain samedi, dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire pour s’enquérir du bon déroulement des activités et encourager les nouveaux bacheliers ainsi que leurs encadreurs.

« Je suis venu en tant que président de la cellule régionale d’organisation de l’immersion patriotique obligatoire pour témoigner mon soutien aux jeunes qui ont accepté de s’engager dans cette immersion et féliciter leurs encadreurs pour leur dévouement. J’ai trouvé des jeunes enthousiastes et déterminés, et je leur ai réitéré le message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré qui est celui de bannir l’incompétence, la traitrise et la lâcheté », a déclaré le gouverneur de la région des Tannounyan.

M. Bazié, a exhorté les participants à tirer le meilleur de cette formation. Il les a invités à profiter pleinement de cette immersion afin d’en sortir transformés en burkinabè nouveaux, conscient de leurs responsabilités, disciplinés, solidaires et totalement engagés pour le développement de notre pays.

Vous êtes l’avenir du Burkina Faso et nous comptons sur vous pour incarner le patriotisme, l’intégrité et la bravoure, a-t-il insisté.

Le premier responsable de la région a salué le moral et la détermination des jeunes rencontrés sur le terrain, estimant que la formation se déroule dans de très bonnes conditions dans sa région.

Pour sa part, Sankara B Ezéchiel, un des immergés a exprimé sa gratitude aux autorités pour cette initiative. Cette immersion est une belle opportunité pour la jeunesse de prendre conscience de son rôle dans la construction de notre nation.

« Nous rassurons le gouverneur et le Chef de l’Etat de notre mobilisation et de notre engagement à ne jamais trahir le Burkina Faso, a-t-il affirmé.

Selon lui, les nouveaux bacheliers s’engagent à mettre en pratique les enseignements qui seront reçus et à porter haut le flambeau du message du Président du Faso pour un Burkina nouveau.

Agence d’information du Burkina

