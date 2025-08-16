Burkina-Banwa-Talent-Enfants-Compétition-Récompense

Banwa : Des enfants du CP1 au CE2 voient leurs talents valorisés à travers une compétition

Solenzo, 15 août 2025 (AIB) – Des élèves des classes de CP1 au CE2 des écoles publiques et privées de Solenzo et de Kouka ont pris part, du 15 mai au 15 août 2025, à une compétition dénommée « Mon talent », dont la finale a été disputée vendredi sur le terrain de l’école A de Solenzo. Les meilleurs ont été récompensés.

La première édition de cette activité a concerné trois disciplines : le football, la lecture biblique et l’excellence scolaire, impliquant huit Centres de développement pour enfants et jeunes (CDEJ).

Placée sous le thème : « Semons la paix dans les cœurs à travers le sport », la compétition a voulu promouvoir la cohésion sociale et offrir un espace d’expression aux enfants âgés de 5 à 9 ans.

En football, l’équipe BF12-19 a remporté la finale face à BF10-14 par un score d’un but à zéro, repartant avec un jeu de maillots, un trophée, un ballon, des médailles et la somme de 5000 F CFA. La finaliste malheureuse a également reçu un jeu de maillots, un ballon, des médailles et la même somme.

Dans la lecture biblique, les lauréats ont été gratifiés de bibles, de biscuits et de bonbons. Pour l’excellence scolaire, les premiers et deuxièmes au classement général ont chacun reçu un vélo et un kit scolaire.

Selon le pasteur Issiaka Kindo, qui a ouvert la cérémonie par une prière, l’objectif de l’initiative est d’éveiller et promouvoir les talents cachés chez les enfants.

Le président du comité d’organisation, Daniel Kaboré, a salué la participation des huit CDEJ et exprimé l’espoir que la prochaine édition soit encore plus riche et fédératrice.

Agence d’information du Burkina

