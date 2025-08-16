BURKINA – NANDO – KOUDOUGOU – INCIVISME – ROUTIER – CONTRÔLE – SANCTION

Incivisme routier à Koudougou : 69 usagers indélicats interpellés et mobilisés pour des travaux d’intérêt général

Koudougou, 15 août 2025 (AIB) – Suite aux missions de contrôle routier dans la ville de Koudougou, effectuées par la direction régionale de la Police nationale de Nando (ex-Centre-Ouest), les mardi 12 et jeudi 14 août derniers, 69 usagers indélicats ont été interpellés et mobilisés, une journée durant, pour des travaux d’intérêt général.

Ces sorties qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement des actions de sécurité routière et de sensibilisation des usagers de la route, ont encore révélé la persistance de l’incivisme routier dans nos villes. Il se manifeste par de nombreuses situations de non-respect du code de la route malgré les initiatives diverses pour contrer le phénomène.

En effet, en deux jours de contrôle, ce sont au total soixante-neuf (69) usagers de la route dont 44 motocyclistes, 28 cyclistes et 02 conducteurs de tricycles qui ont été interpellés pour non-respect des feux tricolores et usage manuel du téléphone au volant.

Défini comme l’ensemble des comportements contraires aux règles de circulation, l’incivisme routier a visiblement la peau dure alors qu’elle compromet à chaque acte, la sécurité routière.

Ces comportements incluent notamment le non-respect du code de la route, les dépassements dangereux, le stationnement illicite, l’usage du téléphone au volant ou encore la conduite en état d’ivresse.

En réponse à leurs infractions, les personnes interpellées ont été sensibilisées sur le respect du code de la route puis soumises à des travaux d’intérêt général sous la conduite des agents la direction régionale de la Police nationale de Nando et du Service d’hygiène de la mairie.

Durant plusieurs heures, ils ont procédé au désherbage puis au nettoyage et l’enlèvement des ordures du carrefour de la SONAPOST jusqu’au feu tricolore devant l’hôtel de ville de Koudougou.

Selon le capitaine de Police, Henri Yameogo, chef du Service régional de la circulation et de la sécurité routière, ces actions s’inscrivent dans une stratégie durable de lutte contre l’indiscipline sur la voie publique.

Le directeur régional a prévenu qu’ à l’avenir, les contrevenants encourent des travaux d’intérêt général d’une plus longue durée pouvant aller jusqu’à sept jours ».

À l’issue des travaux qui se sont déroulés dans une belle ambiance, les fautifs ont reconnu leurs tords et se sont engagés à ne pas récidiver.

Les autorités de police de la ville réaffirment leur ferme engagement à lutter contre ce phénomène et invitent les citoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité sur nos routes.

Agence d’information du Burkina

AO/PB/yos