Burkina-Tanghin-Dassouri-Délégation-Message.

Tanghin-Dassouri : La présidente de la délégation spéciale invite à l’engagement commun pour une commune prospère et harmonieuse

Ouagadougou, 2 janv. 2025 (AIB)- La présidente de la délégation spéciale de la commune (PDS) de Tanghin-Dassouri, Mme Rabiata Sawadogo a exhorté mardi, à l’occasion de son message du nouvel an, la population à renouveler son engagement commun pour bâtir une commune plus sûre, prospère et harmonieuse.

« Votre participation active et votre engagement sont essentiels pour atteindre les objectifs escomptés. Je vous invite à renouveler notre engagement commun pour bâtir une commune plus sûre, plus prospère et plus harmonieuse », a affirmé la présidente de la délégation spéciale de la commune (PDS) de Tanghin-Dassouri, Mme Rabiata Sawadogo.

La première responsable de la commune qui s’exprimait le mardi 31 décembre 2024, lors de son message du nouvel an a également souhaité que 2025 soit porteuse d’espoir et de renouveau pour chacun de nous.

Saisissant l’occasion, elle a aussi présenté ses vœux de paix, de santé et de prospérité à la population et l’ensemble des Burkinabè.

Mme Rabiata Sawadogo a par ailleurs expliqué que sa commune et le pays ont été marqués par des défis majeurs notamment le contexte sécuritaire, toute chose selon elle, qui a bouleversé les vies, les communautés et le développement.

A l’écouter, malgré ces épreuves, la résilience et la détermination du peuple burkinabè à surmonter les obstacles n’ont jamais faibli dans la lutte contre le terrorisme.

« Ensemble, nous avons démontré notre capacité à rester unis et solidaires, face à l’adversité. En cette nouvelle année, je souhaite que nous puissions continuer à renforcer ces liens qui nous unissent et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur », a-t- elle dit.

La PDS s’est dite convaincue que, malgré les défis, la population de Tanghin-Dassouri peut transformer sa « commune en un lieu où il fait bon vivre, où chacun peut s’épanouir et contribuer au bien-être collectif ».

Mme Sawadogo a appelé la population à garder la même dynamique en 2025 pour bâtir une commune dynamique, solidaire et tournée vers l’avenir.

« Que cette nouvelle année soit synonyme de projets innovants, de rencontres enrichissantes et de réussites collectives », a exhorté Mme Rabiata Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

NO/BO/TA