Sourou-CMA-Appareil-Radiographie-Numérique

Sourou : Le plateau technique du CMA de Tougan désormais relevé avec un appareil de radiographie numérique mobile de dernière génération

Ouagadougou, 1 août 2025 (AIB) – Les plus hautes autorités ont relevé le plateau technique du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de Tougan, avec un appareil de radiographie numérique mobile de dernière génération doté d’intelligence artificielle permettant d’obtenir des images précises et rapides pour un diagnostic optimal, a annoncé vendredi ledit CMA sur sa page Facebook.

‎ « Cet équipement de haute performance est capable de réaliser des clichés de toutes les parties du corps : crâne, thorax, membres supérieurs et inférieurs, colonne vertébrale, abdomen, etc. Il offre des images de grande qualité, faciles à interpréter, et intègre une intelligence artificielle facilitant l’analyse, notamment au niveau pulmonaire », se jouit le Médecin chef du district (MCD), Dr Jérôme Nikiema.

Il permet également aux praticiens de confirmer leurs diagnostics cliniques, améliorant ainsi la qualité des soins », ajoute Dr Nikiema.

Il a plu aux plus hautes autorités de doter le CMA d’un appareil de radiographie de dernière génération doté d’intelligence artificielle, conclut-il.

Agence d’information du Burkina

DNK