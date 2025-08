AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO

La Banque mondiale réaffirme son soutien à la vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

(Ouagadougou, 1er août 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience le Représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso, M. Kamil Hamoud ABDEL WEDOUD.

Le Burkina Faso va abriter un forum sur l’eau et la sècheresse en septembre 2025. En prélude à cette activité organisée par la Banque mondiale, son Représentant résident au Burkina Faso, M. Kamil Hamoud ABDEL WEDOUD est venu porter l’information au Président du Faso et lui faire le point des préparatifs.

M. Kamil Hamoud ABDEL WEDOUD a également annoncé au Chef de l’État, l’intention de la Banque mondiale de mettre en place un centre de référence pour l’eau et la sécheresse au Burkina Faso. Ce centre, deuxième du genre au monde après celui du Singapour, va servir de référence pour toute l’Afrique.

La Banque mondiale, selon son Représentant résident, épouse et soutient la vision de développement endogène du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Ainsi M. ABDEL WEDOUD, dit avoir également échangé avec le Chef de l’État burkinabè sur « nos interventions au Burkina Faso, notre accompagnement de sa vision pour le développement du pays et des initiatives qui sont lancées ».

Il affirme que les initiatives du Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans les secteurs comme la santé, l’éducation, l’agriculture, l’énergie correspondent à la fois à l’approche et à la politique de la Banque mondiale. « Nous sommes là et nous continuerons à appuyer le Burkina Faso dans sa vision et son approche de développement endogène qu’il met en place », soutient M. Kamil Hamoud ABDEL WEDOUD.

Direction de la communication de la Présidence du Faso