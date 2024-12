Burkina-Sourou-messe-Noël

Sourou: L’Abbé Jean-André Kientega invoque la Paix véritable pour le Burkina et le monde entier.

Tougan, 25 déc. 2024 (AIB)-Le Vicaire de la paroisse « Notre Dame de l’Assomption, l’Abbé Jean André Kientega, a invoqué, mercredi, la Paix véritable pour Burkina et pour le monde entier.

Les fidèles chrétiens de Tougan ont célébré la naissance de l’enfant Jésus ce 25 décembre dans une bonne ambiance malgré le contexte sécuritaire qui prévaut dans la province.

De la paroisse en passant par les églises de la Fédération des églises et mission évangélique (FEME), la Noël est célébrée avec le même objectif qui est de prier pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Selon le vicaire de la paroisse « Notre Dame de l’Assomption, l’Abbé Jean André Kientega, l’intention est de souhaiter la paix véritable pour le monde entier.

« Nous n’avons eu de cesse d’invoquer dépuis hier nuit la paix véritable et non celle à la manière humaine. Celle que Dieu seul peut donner et s’est donné. La paix véritable pour notre monde entier en proie à la violence, la paix véritable pour notre cher pays le Burkina Faso et aussi les autres pays de la sous région, la paix véritable également pour nos familles » a-t-il déclaré à la fin de la célébration.

Notons que les autorités de la localité ont témoigné par leur présence à la célébration à l’église, leur proximité à la communauté chrétienne.

Agence d’information du Burkina