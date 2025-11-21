BURKINA- SOUROU-CADRE-CONCERTATION

Sourou : La délégation spéciale de Tougan adopte un budget primitif de 168 762 188 FCFA pour l’année 2026

Tougan, 21 nov. 2025 (AIB) – La quatrième session ordinaire de l’année 2025 du Cadre de concertation communal (CCC) s’est tenue du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2025 et a porté principalement sur l’adoption du budget primitif de l’année 2026 qui s’est levé à 168 762 188 FCFA.

La délégation spéciale de la commune de Tougan, dans la province du Sourou, a tenu cette session sous la présidence de son premier responsable, Ouigou Tiendrebéogo.

À l’issue des délibérations, un budget primitif total de 168 762 188 FCFA, dont 33 649 461 FCFA pour la section investissement, a été adopté par acclamation par l’ensemble des participants.

Les échanges ont réuni plusieurs acteurs du développement local et ont porté sur l’examen et l’adoption du projet de budget primitif, gestion 2026 de la commune de Tougan.

« Les transferts de compétences ne sont plus d’actualité. Les fonds miniers destinés aux communes ont également été suspendus pour l’année 2026. Donc, chaque commune devra compter sur ses propres ressources, notamment les taxes et impôts locaux, pour se bâtir », a indiqué M. Tiendrebéogo à l’ouverture des travaux.

Le comptable de la mairie de Tougan, Jacques Omar Drabo, qui a conduit les travaux, a présenté un exposé articulé autour de plusieurs points, notamment la réfection et la mise en location des boutiques et kiosques de la mairie, l’aménagement des espaces verts, le paiement des impôts, ainsi que les taxes sur le bétail, les céréales et divers produits d’importation et d’exportation.

Le PDS Ouigou Tiendrebéogo a invité tous les acteurs à s’impliquer activement pour bâtir la commune.

« J’invite donc tous les acteurs à s’impliquer davantage afin que nous puissions y arriver. J’invite également les fils et filles de Tougan à revenir investir au niveau de la commune », a lancé M. Tiendrebéogo.

Il a également exhorté les participants à être des vecteurs de sensibilisation auprès des populations afin que chacun accepte d’honorer ses taxes pour atteindre les objectifs fixés par la délégation spéciale.

Agence d’Information du Burkina