AUDIENCE DU PRÉSIDENT DU FASO

Les lauréats du ‘‘First Global Challenge 2025’’ félicités par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

(Ouagadougou, 21 novembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, ce vendredi, les lauréats du ‘‘First Global Challenge 2025″, une compétition internationale en robotique qui s’est tenue au Panama.

Le Burkina Faso s’est hissé sur le toit du monde en robotique. C’est la prouesse faite par les ingénieurs de Gobelab en remportant la médaille d’or lors du ‘‘First Global Challenge 2025’’. Les lauréats de cette compétition mondiale en robotique ont présenté leur prix au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, engagé à promouvoir la recherche technique et technologique.

« Cela a été vraiment un honneur pour nous que le Président puisse disponibiliser de son temps pour nous accueillir et pour nous féliciter d’avoir pu contribuer à faire rayonner l’image du Burkina Faso à l’international », déclare le co-fondateur de Gobelab, Lawatan Fabrice TOÉ.

Il ajoute que le Chef de l’État a encouragé l’équipe à continuer dans cette lancée, à démystifier les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques et à contribuer au renforcement du potentiel de la jeunesse. Les ingénieurs de Gobelab ont conçu un robot qui peut contribuer à restaurer la biodiversité et un autre capable de participer à l’assainissement en ramassant les déchets.

« Le fait qu’on ait pu remporter cette médaille d’or montre que nos jeunes ont du talent », soutient le co-fondateur de Gobelab, Lawatan Fabrice TOÉ. Il annonce la mise en place d’un « fablab », un laboratoire communautaire, où les gens peuvent venir apprendre et se perfectionner.

Direction de la communication de la Présidence du Faso