Sourou/Éducation : le Haut-commissaire félicite le collège Notre-Dame pour son implication lors des journées d’hommage au capitaine Thomas Sankara

Tougan, 30 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a félicité, jeudi, le collège Notre-Dame de l’Annonciation (NDA) de Tougan pour son implication remarquable lors des journées d’hommage au père de la Révolution burkinabè, le capitaine Thomas Sankara.

M. Badolo s’exprimait au cours d’une montée solennelle des couleurs, organisée au sein de l’établissement. La cérémonie a été marquée par une prière dirigée par la directrice du collège, Sœur Albertine Paré, la montée du drapeau national, la lecture du discours du Haut-commissaire prononcé lors des journées d’hommage, ainsi qu’une visite des plants mis en terre dans le cadre de l’initiative présidentielle « Un Burkina vert ».

L’événement a connu la présence des forces vives de la province, des acteurs de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire.

Dans son allocution, le Haut-commissaire a rappelé que la Révolution burkinabè repose sur l’esprit de service et de dévouement.

« On vient à la Révolution pour servir, et non pour ses intérêts personnels », a-t-il souligné.

M. Badolo a félicité le collège Notre-Dame pour sa mobilisation exemplaire et l’a exhorté à poursuivre dans cette dynamique. Il a également invité les autres établissements à emboîter le pas.

Il convient de rappeler que le collège Notre-Dame de l’Annonciation s’était fortement mobilisé, malgré la pluie, lors des journées d’hommage au capitaine Thomas Sankara, tenues le 15 octobre dernier à Tougan.

Agence d’Information du Burkina