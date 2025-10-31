Sourou/Faso Mêbo : La paroisse de Tougan offre plus de 400 000 FCFA

Tougan, 27 oct. 2025 (AIB)-Le curé et les fidèles de paroisse catholique de Tougan ont offert, lundi, du matériel d’une valeur totale de 425 400 F CFA au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le don, composé de deux tonnes de ciment – dont une offerte par le curé à titre personnel –, d’une charrette, d’une brouette et de vingt-quatre pelles, a été remis par le curé de la paroisse, abbé Daniel Zerbo, accompagné du président de la communauté chrétienne catholique, Isaïe Zerbo.

Selon les donateurs, le coût global du matériel s’élève à 425 400 F, dont 115 000 F proviennent du curé et 310 400 F des contributions des fidèles.

« Il y a eu une quête spéciale au niveau de l’église, où les paroissiens se sont investis, et c’est ce fonds qui nous a permis de faire ce don », a expliqué M. Zerbo, président de la communauté chrétienne.

Pour sa part, abbé Zerbo a indiqué qu’il appartient aux Burkinabè de prendre conscience et de construire le pays dans un esprit de solidarité.

« Si chacun d’entre nous prend conscience et se motive pour construire le Faso, nous pouvons le faire sans dépendre de l’aide extérieure », a-t-il déclaré.

Les contributions au profit de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, dans la province du Sourou, sont reçues quotidiennement à la police municipale de Tougan.

Agence d’Information du Burkina