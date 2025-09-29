BURKINA-SOUM-SALUBRITE

Soum : Les femmes unies assainissent la mairie de Djibo

Djibo, 27 sept. 2025 (AIB) – La Coordination provinciale des organisations féminines du Soum a redonné le samedi 27 septembre 2025, un nouveau visage à la mairie de Djibo, à travers une grande opération de salubrité. Une initiative citoyenne saluée par les autorités locales qui témoigne de la volonté des femmes de contribuer activement à l’assainissement de leur cadre de vie.

Dans une ambiance de solidarité et d’engagement collectif, les femmes unies de Djibo se sont fortement mobilisées dès les premières heures de la matinée du samedi 27 septembre 2025.

Armées de balais, de houes, de râteaux et de brouettes, elles ont débarrassé l’enceinte de la mairie de Djibo de ses herbes et de ses tas d’ordures.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) a félicité les participantes pour leur esprit de civisme et de responsabilité.

Il a qualifié l’initiative d’« exemplaire » et a réitéré l’importance de telles actions pour accompagner les efforts des autorités locales en matière de salubrité et de cohésion sociale.

D’autres habitants se sont joints à cette opération, donnant à l’activité une dimension communautaire plus large.

Malgré une fine pluie tombée en fin de matinée, les participantes sont restées engagées jusqu’à la fin, manifestant ainsi leur détermination.

Au-delà du simple geste de propreté, cette action revêt une forte portée symbolique. Elle incarne l’attachement des femmes du Djelgodji à leur commune et leur volonté d’agir pour un environnement sain, malgré le contexte sécuritaire difficile.

À travers ce geste, les femmes de Djibo montrent que le développement local peut partir d’initiatives simples, portées par une volonté collective forte. Une leçon de civisme et de résilience qui mérite d’être saluée.

Agence d’information du Burkina

AG/NO/ATA