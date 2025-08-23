BURKINA-SOUM-SANTE-ECHANGES

Soum/Echanges : Le Haut-commissaire salue la résilience des hommes en blouse blanche

Djibo, 21 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Soum, Wend Néré Wilfrid Tougma, a rencontré, ce jeudi 21 aout 2025 à Djibo, le personnel de santé de la ville, pour des échange francs et directs autour des réalités du secteur sanitaire local. Il a salué leur résilience et leur courage dont ils font face à servir les populations malgré les contraintes.

Malgré les difficultés auxquelles ils font face, les femmes et hommes de la santé se battent chaque jour pour sauver des vies et redonner le sourire aux malades.

C’est dans ce cadre que le Haut-commissaire de la province du Soum, Wend Néré Wilfrid Tougma, les a rencontrés, ce jeudi 21 août 2025 pour des échanges francs autour des réalités du secteur sanitaire local.

Au cours des discussions, les agents de santé ont partagé leurs préoccupations et les difficultés auxquelles ils font face dans l’exercice de leur fonction dans un contexte de défis sécuritaire.

Ils ont exprimé leur attachement à leur mission malgré les risques et ont réaffirmé leur engagement à continuer de servir les populations dans la dignité et le respect du serment médical.

Le Haut-commissaire, a salué la résilience, le courage, la détermination, le professionnalisme et l’esprit de sacrifice dont fait preuve le corps médical, qui continue de servir les populations malgré les contraintes.

Wend Néré Wilfrid Tougma, a aussi réaffirmé la disponibilité des autorités provinciales à accompagner le personnel soignant dans ses missions.

Il a encouragé la poursuite du dialogue entre les services de santé et les autorités administratives, afin de trouver ensemble des solutions adaptées aux réalités du terrain.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique globale de concertation engagée par les autorités provinciales du Soum en vue d’une meilleure coordination des actions publiques au service des populations, notamment en matière de santé un secteur vital dans le contexte actuel.

Agence d’information du Burkina

AG/hb/oo