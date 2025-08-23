BURKINA-KOURITTENGA-PLANTATION-ARBRES

Kourittenga/Reboisement : 680 plants mis en terre dans le cadre du projet REDD+ à Baskouré

Koupéla, 23 août 2025 (AIB)- Dans le cadre du projet de Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), une opération de reboisement s’est tenue dans la matinée du samedi 23 août 2025 dans la commune de Baskouré. 680 plants ont été mis en terre lors de cette activité sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Ousmane Ilboudo.

Les espèces plantées le samedi 23 août 2025, dans les villages de Oualgo et de Komsilga, comprennent le néré, le baobab, l’acacia nilotica et le caïcédrat.

A Komsilga, 272 plants ont été mis en terre, dont 110 baobabs, 110 nérés et 52 caïcédrats.

A Oualgo, ce sont 408 plants dont 160 baobabs, 140 nérés, 68 acacia nilotica et 40 caïcédrats, ont été plantés.

Cette activité fait suite à une première opération de reboisement qui s’est tenue le 18 août 2025 dans le village de Nakaba.

L’initiative a été chaleureusement accueillie par les membres des Comités villageois de développement (CVD) des villages concernés.

Le président du CVD de Oualgo, Souleymane Diandé, a exprimé sa satisfaction au reboisement dans sa localité.

« En toute sincérité, nous avons bien accueilli le projet REDD+ car il contribue au développement de notre commune, et particulièrement de notre village. Les plants mis en terre seront bénéfiques. Certains ont des vertus médicinales, d’autres sont comestibles ou servent à la préparation de sauces », a-t-il indiqué.

M. Diandé a expliqué de faire son possible pour protéger les arbres contre les animaux.

« Nous avons sensibilisé les parents et les enfants qui gardent les troupeaux à cet effet », a soutenu le PDS de Oualgo.

L’agent technique de l’environnement de Baskouré, Françoise Zoungrana, a rappelé les étapes de préparation de l’activité ?

« Avant le reboisement, nous avons effectué une reconnaissance des sites afin d’identifier les zones les plus dénudées. Ensuite, nous avons procédé au piquetage avec la participation des villageois, suivi du creusement des trous, avant la mise en terre des plants. Nous demandons à la population de rester vigilante pour éviter que les animaux ne viennent les arracher », a-t-elle dit.

Selon Mme Zoungrana, si la pluviométrie se maintient, je pense que les plants vont bien prendre.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Baskouré, Ousmane Ilboudo, a encouragé les habitants à s’investir durablement dans la restauration du couvert végétal de leur commune.

« Le Président du Faso a appelé à reverdir le Burkina. C’est dans ce cadre que nous avons lancé ces reboisements, avec l’appui du projet PGPC REDD+ qui finance nos activités », a ajouté M. Ilboudo

Le PDS a invité les villageois à veiller à la protection des plants en empêchant les animaux d’accéder aux zones reboisées.

« Ils ont été sensibilisés à cet effet et je suis convaincu qu’ils joueront leur rôle. Des mesures de protection ont également été mises en place», a-t-il laissé entendre.

Pour lui, des clôtures grillagées seront installées autour des plants et un comité de gestion a été mis en place dans chaque village pour assurer la surveillance. Le service de l’environnement assurera le suivi technique.

Agence d’information du Burkina

