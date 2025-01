Burkina-Sissili-Présentation-Vœux

Sissili /Vœux 2025: « Nous abordons l’année 2025 avec sérénité », haut- commissaire, Tewindé Isaac Sia

Léo, 4 janvier 2025 (AIB)- Lors de sa présentation de ses vœux du nouvel an, le vendredi 3 janvier 2025, le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, a indiqué que« Nous abordons l’année 2025 avec sérénité ». Selon le premier responsable de la province, un travail a été fait dans le cadre de la restauration de certaines zones de la province menacées qui aujourd’hui ont retrouvé la quiétude.

Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, a traduit toute sa reconnaissance à l’ensemble des forces vives qui ont accompagné les Forces de défenses et de sécurité (FDS)et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la reconquête des zones qui étaient sous l’emprise des forces du mal.

Il a de ce fait, a félicité les forces combattantes pour leur sens élevé de responsabilité et de patriotisme.

Le premier responsable de la province de la Sissili a présenté ses vœux de santé, de prospérité de paix et de cohésion sociale à l’ensemble des forces vives de la province.M. Sia a insisté sur la culture de la cohésion sociale et a invité les forces vives notamment les leaders communautaires à poser des actes allant dans ce sens.

Il a aussi invité les uns et les autres à travailler main dans la main pour consolider les acquis engrangés durant l’année écoulée, car explique-t-il que leur engagement et leur dévouement sont le reflet de leur solidarité.

Tewindé Isaac Sia a aussi évoqué des projets ambitieux pour 2025 mettant un point d’honneur sur le développement durable et de la coopération entre les différents acteurs de la province.

De son avis, l’accent sera mis sur les secteurs comme la santé, l’éducation et le développement économique dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population de la Sissili tout en insistant sur la mobilisation collective pour l’atteinte des objectifs communs au grand bonheur de tous.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga a également adressé ses vœux à ses administrés.

« Je formule mes vœux de santé, succès, solidarité et de progrès dans la santé et la paix, à l’ensemble de mes concitoyens de la commune urbaine de Léo », a-t- il soutenu.

M. Koalaga a précisé que la santé, la paix et la résilience sont des éléments importants pour faire face aux défis et a demandé l’engagement de toute la population pour bâtir une commune prospère et unie.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA