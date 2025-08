Burkina-Initiative -Reboisement

Sissili/Reboisement : 200 plants mis en terre par l’ONG ULB-Coopération dans la forêt villageoise

Léo, le 1er août 2025 (AIB) – L’ONG ULB-Coopération, en collaboration avec la Direction provinciale des Eaux et Forêts de la Sissili et les populations locales, a planté, ce vendredi, 200 plants dans la forêt villageoise de Sissili située à quelques kilomètres de la ville de Léo, a constaté l’AIB.

A travers cette activité qui s’inscrit dans le cadre de sa campagne de reforestation 2025, l’ONG ULB-Coopération Burkina réaffirme son engagement en faveur de la préservation des écosystèmes dans la province de la Sissili.

Ainsi, les 200 plants mis en terre, sont d’espèces diverses dont des baobabs, des tamariniers, des acacias, des détariums, des sclérocarias, des caïlcédrats et des sécuridacas.

Pour le Chargé de projets en agroécologie et agroforesterie à ULB-Coopération Burkina, Frédéric Soubandé, la protection de l’environnement est une responsabilité collective.

De son avis, il revient à chacun de contribuer activement à la survie des arbres plantés, pour transmettre aux générations futures un cadre de vie sain et durable.

Le Directeur provincial des eaux et forêts de la Sissili, Karim Yéyé a salué l’initiative de plantation de 200 arbres protégés par des grilles dans la forêt villageoise de Sissili, tout en rendant hommage pour l’engagement continu de la population locale.

Il a exprimé sa gratitude envers ULB-Coopération et réaffirmé le soutien pour le suivi et la préservation des plants mis en terre.

Pour rappel, ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme « Systèmes Alimentaires Durables » (2022–2026), financé par la Coopération belge et mis en œuvre en partenariat avec SolVert et l’ONG Wend-Puiré.

Agence d’information du Burkina

AN/ak