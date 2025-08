Burkina/Bittou-JNA

Bittou : 7e édition de la JNA, plus de 650 plants mis en terre à Yargatenga

Bittou 31 juillet 2025 (AIB)- La province du Koulpélogo a célébré le 31 juillet 2025, dans la commune rurale de Yargatenga la 7e édition de la journée nationale de l’arbre (JNA). 657 plantes ont été mis en terre.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Yargatenga, Jean Sare, a présidé la cérémonie de la célébration de la 7e édition de la JNA a Yargatenga le jeudi 31 juillet 2025.

Au total 657 plantes en majorité médicinales ont été mis en terre sur une superficie de 2 hectares. L’objectif est de répondre à l’initiative présidentielle visant à atteindre une souveraineté sur le plan pharmaceutique et de lutter contre l’avance de désert à travers la mise en place des bosquets médicinaux dans les provinces.

Le commandant des eaux et forêts, Jean Bosco Zongo, a expliqué aux populations la volonté du président du Faso à atteindre l’autosuffisance alimentaire à travers les plantes, pourvoyeuses de PFNL. Il a invité la population a un bon suivi des plantes et a remercié l’entreprise Wellende et fils pour la sécurisation du site.

Agence d’information du Burkina

