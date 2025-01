Burkina-Sissili-Promotion-Cohésion

Sissili: Le haut-commissaire invite les communautés à renforcer la solidarité et la cohésion sociale

Léo, 7 janv. 2025 (AIB)- Le haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a invité le mardi 7 janvier 2024, lors de la montée tournante des couleurs, les communautés à renforcer l’union, la solidarité et la cohésion sociale pour un développement harmonieux de la province.

La montée tournante des couleurs qui a lieu tous les premiers mardi du mois, s’est déroulée ce mardi 7 janvier 2025 au haut- commissariat de Léo. Cette montée du drapeau a été accompagnée par l’hymne national.

Pour l’occasion, le haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a une fois de plus adressé ses vœux pour l’année 2025 à la population résiliente de la province de la Sissili.

« Dans notre marche radieuse vers la paix au Burkina- Faso, je salue l’engagement et la détermination des différentes couches sociales, des forces de défenses et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour toutes les actions conjugués de consolidation et de l’accalmie sécuritaire, dans notre province au cours de l’année 2024 », a déclaré M. Sia.

Le premier responsable de la province a indiqué que cette accalmie s’est traduite par la réinstallation des populations dans les zones déguerpies dans la province de la Sissili.

Aussi a- t- elle permis la mise en œuvre efficace des plans d’actions sectoriels et de développement locaux boostant ainsi les indicateurs de performances a- t- il relevé.

Tewindé Isaac Sia a remercié et félicité les forces vives de la province pour les meilleurs résultats enregistrés dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement et des politiques publiques dans la Sissili.

Le haut-commissaire a également fait une mention spéciale au monde rural dont la production céréalière excédentaire fait de la province de la Sissili, le grenier de la région du Centre-Ouest et du Burkina.

M. Sia a par ailleurs invité les populations de la Sissili à se mobiliser autour des grands défis à relever dans la province de la Sissili.

Agence d’information du Burkina

OAN/NO/ATA