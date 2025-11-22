Burkina-Sissili-Visite-Gouverneur

Sissili : Le gouverneur de Nando mise sur l’unité des forces vives pour renforcer la sécurité et relancer le développement

Léo 22 nov. 2025 (AIB) – Pour sa toute première sortie officielle dans la Sissili, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a placé vendredi la cohésion sociale au cœur de son message appelant les forces vives de la Sissili à « faire bloc » pour consolider la paix et accélérer le développement provincial.

La salle de conférence de la mairie de Léo, comble ce samedi, a servi de cadre à la rencontre entre l’autorité régionale, les corps constitués et les représentants des différentes composantes sociales : jeunes, femmes, chefs coutumiers et leaders religieux.

Accueilli par le Haut-commissaire de la Sissili, Téwendé Isaac Sia, le gouverneur a rappelé que cette visite répond à un besoin de proximité avec les populations et les acteurs de terrain. Selon lui, « aucune politique de développement ne peut réussir si elle n’est pas bâtie sur un dialogue constant avec ceux qui vivent les réalités quotidiennes ».

Les échanges, francs et ouverts, ont mis en lumière les priorités des populations qui se résument entre autres à renforcement du dispositif sécuritaire, la réhabilitation des routes nationales N°13 et N°20 et au soutien accru à la production agropastorale, véritable pilier de l’économie locale.

Le coordonnateur des organisations de la société civile, Azizou Yago, a salué la démarche du gouverneur, qui selon lui, traduit une écoute réelle envers une province frontalière qui joue un rôle stratégique dans la région.

En réponse aux préoccupations soulevées, l’autorité régionale a salué la résilience des habitants de la Sissili. Il les a invités à poursuivre les efforts de solidarité autour des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), rappelant que « la sécurité n’est efficace que lorsque chacun s’y engage ».

Sur la question des infrastructures, le gouverneur, a indiqué que des plaidoyers sont déjà portés auprès des ministères concernés et que des réponses sont attendues dans les prochains mois.

Cette visite de prise de contact, placée sous le signe de l’unité et de la co-construction, s’est conclue par un engagement renouvelé des forces vives à soutenir les actions du gouvernorat, dans un contexte où la cohésion sociale apparaît plus que jamais comme un moteur essentiel de la stabilité et du développement.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos