30e édition des Nuit Atypiques de Koudougou : le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO salue la vision de Koudbi KOALA, fondateur de l’association « Benebnooma » dont l’ambition a permis la naissance et la pérennité des NAKs

Le Ministre de la Communication, de la Culture, de sArts et du Tourisme, Pingdwendé a lancé les activités de la 30e édition des Nuits Atypiques de Koudougou (NAKs) ce samedi 22 novembre 2025 dans la région de Nando.

Au cours cette cérémonie, le Ministre Pingdwendé a salué l’initiative de cet événement culturel et surtout la constance et la résilience du fondateur, Monsieur Koudbi KOALA qui, durant 30 ans a réussi l’organisation sans discontinué, de ce rendez-vous culturel majeur dans notre pays.

La présente édition des NAKs se tient du 22 au 30 novembre sous le thème <<Culture et valorisation des instruments traditionnels>>. Une thématique qui épouse la vision du Gouvernement actuel rappelée par le chef du département de la Culture, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO : <<Nos instruments traditionnels ne sont pas de simples objets : ils incarnent l’âme de nos communautés, un langage universel de cohésion et de solidarité. Ils sont le miroir vivant de notre histoire et de notre identité>>.

DCRP-MCCAT