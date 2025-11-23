Burkina-Bazèga-Faits-Divers

Bazèga : Un nouveau-né d’à peine une semaine retrouvé dans une forêt près de la ville

Kombissiri, 22 novembre 2025 (AIB), Un nouveau-né de sexe masculin d’à peine une semaine a été retrouvé le matin du samedi 22 novembre 2025 dans les encablures de Kombissiri et transporté au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de la ville pour une prise en charge sanitaire, a constaté l’AIB.

Tout serait parti d’un coup de fil d’un élément des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour signaler le commissariat central de police de la ville de Kombissiri de la découverte d’un bébé aux environs de 6 heures 30 minutes, abandonné dans la forêt, côté ouest de leur poste de surveillance à la sortie nord de la ville.

Informés des éléments du commissariat central de police de Kombissiri, se sont rendus sur les lieux, accompagnés d’un agent de la santé et de deux agents du service de la famille et de l’enfant de la direction provinciale en charge de l’action sociale du Bazèga pour constater les faits.

C’est un bébé de sexe masculin né il y a à peine une semaine, vêtu, bien enveloppé dans un pagne bleu qu’ils découvrent sur les lieux avec quelques vêtements de nouveau-né juste à côté.

Le bébé est ensuite transporté au service de la pédiatrie du CMA aux environs de 8 heures 40 minutes sous la bienveillance de la police et des trois agents de la santé et de l’action sociale, pour une prise en charge sanitaire appropriée.

Selon les agents de santé du service de la pédiatrie, le bébé fort heureusement ne présente aucun soucis de santé. ‹‹ Après examen, le bébé a juste bénéficié́ de soins essentiels pour nouveau-né́ et alimenté au lait››, ont-ils précisé.

Après cette étape de prise en charge sanitaire et les démarches entreprises par la direction provinciale en charge de l’action sociale, le nourrisson a finalement été admis le même jour dans un centre d’accueil pour enfants en détresse (CAED) dans une autre ville où il recevra une prise en charge complète.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet acte et retrouver les éventuels parents.

Agence d’information du Burkina

TPT/yos