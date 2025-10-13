BURKINA–SISSILI–CÉLÉBRATION–JOURNÉE–INTERNATIONALE–JEUNE–FILLE

Sissili : L’APEFAF soutient 100 jeunes filles avec des kits scolaires grâce à l’appui de ses partenaires

Léo, 11 oct. (AIB) – L’Association pour la promotion de l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes (APEFAF) a remis samedi à Léo des kits scolaires à cent jeunes filles vulnérables. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, a bénéficié de l’accompagnement de partenaires dont l’ONG Children Believe.

Les bénéficiaires, dont des pupilles de la Nation, ont reçu des kits scolaires composés de fournitures et de sacs d’écolier.

Selon la présidente de l’APEFAF, Assata Bationo/Ziba, « cette journée se veut un cadre d’échanges, de plaidoyer et d’actions pour promouvoir l’égalité des chances ».

En amont de la cérémonie, l’association a mené plusieurs activités de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, formé les filles en entrepreneuriat et en fabrication de jus, et dispensé des enseignements sur l’hygiène menstruelle avec fabrication de kits de protection.

La coordinatrice régionale des organisations féminines, marraine de la cérémonie, a exhorté les jeunes filles à mettre en valeur les formations reçues et à bien appliquer tout ce qui leur a été enseigné pour leur autonomisation.

Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Téwendé Isaac Sia, a réaffirmé son engagement à accompagner les initiatives en faveur des populations pour le développement de la Sissili », tout en lançant un appel aux familles pour investir dans l’éducation de leurs filles.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive avec des prestations d’artistes locaux et nationaux, dont le reggaeman « Grand Docteur ».

Agence d’information du Burkina

BAN/bak