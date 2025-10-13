BURKINA-SANGUIE-JOURNEE-SALUBRITE-CMA-REO-

Sanguié : Le haut-commissaire mobilise les forces vives pour une journée de salubrité au CMA de Réo

Réo, 11 oct. 2025 (AIB)–Les forces vives de la province du Sanguié, conduites par le haut-commissaire Mme Talari Germaine Ouoba, se sont mobilisés ce samedi 11 octobre 2025 au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Réo, dans le cadre de la journée de salubrité comptant pour la deuxième phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a constaté l’AIB.

Munis de balais, râteaux et brouettes, les agents du CMA de Réo, la brigade verte, les services techniques, ainsi que plusieurs citoyens ont pris part à cette activité citoyenne visant à rendre le cadre de santé plus propre et sain.

Dans son mot de lancement, le haut-commissaire du Sanguié, Mme Ouoba, a salué la mobilisation des participants et rappelé que cette journée s’inscrit dans une dynamique nationale.

Elle a indiqué que dans chaque région, chaque province et chaque département, une journée de salubrité est organisée. « Ici, au Sanguié, nous avons choisi le CMA de Réo pour montrer l’exemple », a-t-elle déclaré, tout en remerciant les agents de santé pour leur dévouement et leur engagement au service des populations.

Mme Ouoba a rendu hommage au personnel soignant pour son professionnalisme et son sens du devoir. « Nous avons la chance d’avoir des hommes et des femmes engagés, qui se battent quotidiennement pour offrir un meilleur service public de santé. Une population malade ne peut pas développer le pays », a-t-elle ajouté, avant de déclarer ouverte la journée de salubrité dans la province du Sanguié.

Le directeur provincial en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement du Sanguié, M. Soma Nombié, a salué l’initiative gouvernementale qui contribue à rendre les cadres de vie plus sains. Selon lui, le choix du CMA est symbolique. « C’est un lieu fréquenté par tous. En l’assainissant, nous contribuons à prévenir certaines maladies et à améliorer le bien-être des populations », a-t-il indiqué, tout en invitant les citoyens à poursuivre les efforts d’assainissement au quotidien, dans les concessions comme dans les espaces publics.

Le médecin-chef du district sanitaire de Réo, Dr David Nikiema, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les participants. « C’est un sentiment de joie qui nous anime. Cette action vient répondre à un besoin réel d’assainissement au sein du centre. Nous souhaitons que ce genre d’initiative se poursuive pour offrir un cadre de soins plus agréable aux patients et au personnel », a-t-il déclaré.

La journée s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des échanges, des encouragements et un fort message d’unité autour de la propreté et de la santé publique.

Agence d’information du Burkina

FGB/AS/ATA